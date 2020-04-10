Майже сто людей у Південній Кореї повторно захворіли на коронавірус

Раніше стало відомо про виявлення безсимптомних випадків коронавірусу. Тим часом у Південній Кореї майже 100 осіб, які раніше одужали від інфекції COVID-19, заразилися хворобою повторно. Про те повідомляє агентство Yonhap. На днях в Корейському центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що у 91 людини тест на коронавірус дав позитивний результат після того, як вони завершили своє перебування на карантині. Генеральний директор Центру Чон Ин Кен заявив, що в даний час проводиться тестування на наявність вірусів в таких випадках. Як відзначають експерти, мова йде не про повторне інфікування, а про реактивацію вірусу. Адже він може залишатися латентним в певних клітинах і повторно потрапляти в органи дихання людини. Як повідомляли Українські Новини, раніше медики заявили, що 80% хворих коронавірусом помирають через підключення до апаратів ШВЛ. Також ми розповіли про те, що таке "Івермектин" і чи зможе він пригнічувати коронавірус у людини. Тим часом Північна Корея заявила про відсутність хворих на коронавірус в країні, однак інші країни вважають це брехнею.