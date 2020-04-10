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10 апреля 2020, пятница, 18:25 137
Общество 2020-04-10T18:25:54+03:00
Українські Новини
Введение комендантского часа без введения чрезвычайного положения незаконно, — юрист

Введение комендантского часа без введения чрезвычайного положения незаконно, — юрист

Кира Молчанова
Комендантский час, Юрист, Военное положение, карантин в Украине, чрезвычайная ситуация
Чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Фото: Pixabay
Чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Фото: Pixabay

Юрист, адвокат Александр Дульский заявляет, что ведение комендантского часа в Украине без введения чрезвычайного или военного положения является незаконным и нарушит конституционные права граждан.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Согласно закону Украины о чрезвычайном положении определено, что комендантский час - это дополнительная мера правового режима чрезвычайного положения в связи с массовыми нарушениями общественного порядка. Поэтому применение, введение или объявление комендантского часа в Украине в условиях отсутствия чрезвычайного или военного положения является нарушением Конституции Украины, поскольку согласно ст. 64 Конституции это является ограничением конституционных прав, в частности, и допускается при введении этих двух положений. Других случаев быть не может", — сказал он.

По его словам, в данных условиях никто не уполномочен на такое введение.

"Мэр Ивано-Франковска сообщил, что законодательство не предусматривает введение комендантского часа. Поэтому это незаконно.

Ответственность за незаконное решение не может наступать. Каждый человек, кто теоретически может быть подвержен принуждению со стороны так называемых самозванцев - военных комендантов, не может подвергаться вмешательству в свои права. Поэтому задержание будет находиться вне пределов закона", — отметил Дульский.

Он уверен, что из-за возможного введения комендантского часа гражданам стоит волноваться, но с точки зрения подрыва демократии, а не привлечения к ответственности.

 Как сообщали Українськi Новини, Волынская область вводит режим максимального ограничения передвижения на выходные 11-13 апреля.

Ранее Черновицкая область ввела особый режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

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