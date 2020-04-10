Введення комендантської години без введення надзвичайного стану незаконно, — юрист

Юрист, адвокат Олександр Дульський заявляє, що ведення комендантської години в Україні без введення надзвичайного або воєнного стану є незаконним і порушить конституційні права громадян.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Згідно із законом України про надзвичайний стан визначено, що комендантська година - це додаткова міра правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку. Тому застосування, введення або оголошення комендантської години в Україні в умовах відсутності надзвичайного або воєнного стану є порушенням Конституції України, оскільки відповідно до ст. 64 Конституції це є обмеженням конституційних прав, зокрема, і допускається при введенні цих двох положень. Інших випадків бути не може", — сказав він.

За його словами, в даних умовах ніхто не уповноважений на таке введення.

"Мер Івано-Франківська повідомив, що законодавство не передбачає введення комендантської години. Тому це незаконно.

Відповідальність за незаконне рішення не може наступати. Кожна людина, яка теоретично може бути піддана примусу з боку так званих самозванців - військових комендантів, не може зазнавати втручання в свої права. Тому затримання буде знаходитися поза межами закону", — зазначив Дульський.

Він упевнений, що через можливе введення комендантської години громадянам варто хвилюватися, але з точки зору підриву демократії, а не притягнення до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, Волинська область вводить режим максимального обмеження пересування на вихідні 11-13 квітня.

Раніше Чернівецька область ввела особливий режим на вихідні 11-13 квітня, зокрема будуть закриті продуктові магазини і автозаправні станції.