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10 апреля 2020, пятница, 09:00 559
Общество 2020-04-10T09:01:43+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области завтра закроют продуктовые и заправки

В Черновицкой области завтра закроют продуктовые и заправки

Валерия Драгомирова
Карантин, Черновицкая область, Коронавирус, Особый режим
Продукты. Фото: riapo.ru
Продукты. Фото: riapo.ru

С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим из-за быстрого распространения коронавируса, которым за сутки заразились 76 человек. 

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в видеообращении в Facebook. 

Как пояснил Осачук, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.

В ОГА также сообщили, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.


Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Кроме того, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам. 

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