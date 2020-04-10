В Черновицкой области завтра закроют продуктовые и заправки

С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, в Черновицкой области будет действовать особый режим из-за быстрого распространения коронавируса, которым за сутки заразились 76 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в видеообращении в Facebook.

Как пояснил Осачук, в области будут закрыты все, даже продуктовые, магазины, а также автозаправочные станции. Заправляться смогут только "скорые", полицейские машины и автомобили служб спасения.



В ОГА также сообщили, что по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности дополнительные ограничительные меры в ближайшие выходные введут для всех западных областей Украины.





Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.







Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.



Кроме того, количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам.