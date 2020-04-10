Кабмин уволил 4 замов министра здравоохранения

Об этом говорится в распоряжениях правительства №393-р - №396-р от 8 апреля, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжениям, уволены с должности замминистра Дмитрий Коваль, Андрей Семиволос, Ирина Шевченко и Дмитрий Луфер.

Шевченко, Коваль и Луфер были назначены на должность замминистра в декабре 2019 года.

Семиволос занимал должность замминистра здравоохранения с сентября 2019 года, при этом до марта текущего года он был первым заместителем министра.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Напомним, Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Тем временем Ассоциация онкологов просит министра назначить врио главы Института рака из-за невозможности провести законный конкурс во время карантина.

Также Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом, добавив в него новое лекарство.