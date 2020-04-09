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  • Ассоциация онкологов просит министра назначить врио главы Института рака из-за невозможности провести законный конкурс во время карантина
09 апреля 2020, четверг, 15:15 22 Документ
Медицина 2020-04-09T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ассоциация онкологов просит министра назначить врио главы Института рака из-за невозможности провести законный

Ассоциация онкологов просит министра назначить врио главы Института рака из-за невозможности провести законный конкурс во время карантина

Татьяна Зотова
Медицина, Рак, Минздрав, Онкология, Степанов
Национальный институт рака. Фото: zaxid.net
Национальный институт рака. Фото: zaxid.net

Медицинские специалисты, предоставляющие услуги больным раком и объединены в Национальную ассоциацию онкологов Украины обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг вакантной должности руководителя Национального института рака. Это стало основанием для написания соответствующего письма в адрес Министра здравоохранения Максима Степанова, копия которого имеется в распоряжении редакции Українських Новин.

Врачи и пациенты обратились к главе Минздрава по организации конкурса на замещение вакантной должности, который министерство объявило на срок до 14 апреля 2020. Впрочем, по мнению авторов документа, в нынешней ситуации это нереально.

"Понимаем, что проведение конкурса в условиях карантина законно невозможно, но и недопустимо оставлять институт в его нынешнем состоянии управления", - отмечается в письме.

Авторы документа обратили внимание министра на тот факт, что как постоянный, так и временный руководитель Национального института рака должен быть из профессионального онкологического сообщества и обладать отличными управленческими качествами не только как директор института, но и как руководитель всей онкологической службы государства.

"Просим Вас взять под личный контроль назначение временно исполняющего обязанности директора институт и учесть рекомендации профессионального онкологического сообщества в дальнейшем проведении конкурса на замещение должности директора Национального института рака после завершения карантина", - говорится в письме.

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