Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

Кабинет министров 8 апреля внес изменения в постановление №211 о карантине для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19, которым ввели ряд ограничений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал Шмыгаль.

Так, правительство разрешило во время карантина работать:

объектам почтовой и курьерской деятельности;

объектам строительных работ;

объектам торговли строительными материалами;

химчисткам.

Кроме того, утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, прибывающих из-за границы для обсервации (самоизоляции). Местные власти должна обеспечить пребывание этих лиц в местах обсервации за счет местных бюджетов.

Также уточнены категории людей, старше 60 лет, которые могут не соблюдать сомоизоляцию. К ним относятся:

госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции";

военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;

лица, осуществляющие деятельность предприятий, учреждений, организаций.

Карантинные ограничения

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин запретил ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. Также запретили людям появляться в общественных местах без защитной маски.