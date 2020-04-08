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08 апреля 2020, среда, 21:22 49 Инфографика
Кабмин 2020-04-08T21:36:55+03:00
Українські Новини
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Ограничение, ограничения, Covid-19, самоизоляция, Карантинные меры
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Кабинет министров 8 апреля внес изменения в постановление №211 о карантине для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19, которым ввели ряд ограничений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал Шмыгаль.

Так, правительство разрешило во время карантина работать:

  • объектам почтовой и курьерской деятельности;
  • объектам строительных работ;
  • объектам торговли строительными материалами;
  • химчисткам.

Кроме того, утвержден порядок обязательной госпитализации лиц, прибывающих из-за границы для обсервации (самоизоляции). Местные власти должна обеспечить пребывание этих лиц в местах обсервации за счет местных бюджетов.

Также уточнены категории людей, старше 60 лет, которые могут не соблюдать сомоизоляцию. К ним относятся:

  • госслужащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции";
  • военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
  • лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;
  • лица, осуществляющие деятельность предприятий, учреждений, организаций.

Карантинные ограничения Карантинные ограничения

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабмин запретил ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности. Также запретили людям появляться в общественных местах без защитной маски.

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