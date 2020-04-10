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10 апреля 2020, пятница, 16:41 45
Силовые структуры 2020-04-10T16:53:41+03:00
Українські Новини
Минобороны отрицает отказ от реформы Вооруженных сил

Минобороны отрицает отказ от реформы Вооруженных сил

Ярина Вацяк
Реформа, ВСУ, Минобороны
ВСУ. Фото: Минобороны Украины
ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны отрицает отказ от реформы Вооруженных сил в то время, как президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Минобороны Светлана Павловская.

31 марта министр обороны Андрей Таран отменил приказ бывшего министра обороны Степана Полторака от 29 марта 2019 года о трансформации сил обороны.

"Признать утратившим силу как реализованный приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины", - сказано в нем.

Павловская объяснила, что в указе говорится не об отмене реформы армии, а о перезапуске Проектного офиса - совещательного консультативным органа в Комитете реформ Минобороны.

"Вообще речь идет о перезапуске деятельности Проектного офиса, вот и все. Речь идет о том, что была проведена детальная работа по аудиту деятельности членов Проектного офиса, которые не оправдали тех надежд, которые были у сотрудников Министерства обороны и иностранных партнеров", - сказала она.

Спикер Минобороны заверила, что Проектный офис будет работать в части реформирования, чтобы речь шла не о личных интересах отдельно взятых личностей, а о развитии Министерства обороны и Вооруженных сил.

"Извините, когда они себе рисовали зарплаты 80-100 тысяч, в то время (зная), сколько получают наши военнослужащие на передовой, в то время, сколько получают штатные майоры и офицеры другого уровня, это вызывает некоторые вопросы. А что же вы конкретно сделали? Вы только ругались между собой, кто из вас будет царицой. Как 3 царицы под окном пряли поздно вечерком. То есть, тот состав офиса реформ себя не оправдал, сейчас идет речь о том, что мы должны продолжать реформы", - отметила она.

Также спикер Минобороны подчеркнула, что Таран как никто другой заинтересован во внедрении стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Он определенную часть своей жизни был в Америке, он ментально в этих стандартах НАТО, он как никто другой их понимает, и как раз он четко понимает, кто на что тут работал и каким образом происходила эта работа. Поэтому он первый заинтересован в том, чтобы мы работали с нашими иностранными партнерами результативно", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль.

Также Минобороны разрабатывает электронный военный билет, а еще в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

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