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10 квітня 2020, пʼятниця, 16:40 47
Силові структури 2020-04-10T22:15:04+03:00
Українські Новини
Міноборони заперечує відмову від реформи Збройних сил

Міноборони заперечує відмову від реформи Збройних сил

Ярина Вацяк
Реформа, ЗСУ, Міноборони
ЗСУ. Фото: Міноборони України
ЗСУ. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони заперечує відмову від реформи Збройних сил в той час, як президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ.

Про це Українським Новинам повідомила речник Міноборони Світлана Павловська.

31 березня міністр оборони Андрій Таран скасував наказ колишнього міністра оборони Степана Полторака від 29 березня 2019 року про трансформації сил оборони.

"Визнати таким, що втратив чинність як реалізований наказ Міністерства оборони України від 29 березня 2019 №141 "Про трансформації системи об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління Збройних силах України", - сказано в ньому.

Павловська пояснила, що в указі йдеться не про скасування реформи армії, а про перезапуск Проектного офісу - дорадчого консультативного органу в Комітеті реформ Міноборони.

"Взагалі йдеться про перезапуск діяльності Проектного офісу, от і все. Йдеться про те, що була проведена детальна робота з аудиту діяльності членів Проектного офісу, які не виправдали сподівань, які були у співробітників Міністерства оборони та закордонних партнерів", - сказала вона.

Речник Міноборони запевнила, що Проектний офіс працюватиме в частині реформування, щоб йшлося не про особисті інтереси окремо взятих особистостей, а про розвиток Міністерства оборони і Збройних сил.

"Вибачте, коли вони малювали собі зарплати 80-100 тисяч, у той час (знаючи), скільки отримують наші солдати на передовій, в той час, скільки отримують штатні майори і офіцери іншого рівня, це викликає деякі питання. А що ж ви конкретно зробили? Ви тільки лаялись між собою, хто з вас буде царицею. Як 3 цариці під вікном пряли пізно ввечері. Тобто, той склад офісу реформ себе не виправдав, зараз йдеться про те, що ми маэмо продовжувати реформи", - зазначила вона.

Також спікер Міноборони наголосила, що Таран як ніхто інший зацікавлений у впровадженні стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Він певну частину свого життя був в Америці, він ментально в цих стандартах НАТО, він як ніхто інший розуміє, і саме він чітко розуміє, хто на що тут працював і яким чином відбувалася ця робота. Тому він перший зацікавлений в тому, щоб ми працювали з нашими іноземними партнерами результативно", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Міноборони розробляє електронний військовий квиток а ще в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років.

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