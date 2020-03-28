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28 марта 2020, суббота, 13:53 889
Силовые структуры 2020-03-28T13:53:27+02:00
Українські Новини
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ

Надежда Комендантова
ВСУ, Корнийчук, Верховный главнокомадующий, Руслан Хомчак, Генштаб ВСУ
Армия. Фото: НикОГА
Армия. Фото: НикОГА

После кадровых перестановок в руководстве СБУ Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака и назначил начальником генштаба ВСУ Сергея Корнийчука, назначив при этом Хомчака главнокомандующим ВСУ.

Об этом говорится в Указах №124, №125, №126, передают Українськi Новини.

"Уволить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124.

Указом №125 Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ, а указом №126 назначил Сергея Корнийчука начальником генштаба ВСУ.

До вступления в силу принятого Верховной Радой закона о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника генштаба ВСУ, эти должности были совмещены.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада ввела разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ с марта 2020 вместо января 2021.

Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина. 

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