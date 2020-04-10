В киевской школе учителя проводят опрос родителей, сколько среди них врачей

В то время, как в Украине за сутки количество зарегистрированных случаев коронавируса возросло на треть, в Киеве уже 348 человек заболели, в одной из столичных школ учителя проводят опрос родителей всех классов, сколько из их являются медиками.

Об этом свидетельствуют данные переписки в Viber родителей классов школы.

В частности, как свидетельствует сообщение одного из классных руководителей, руководством школы было дано поручение провести опрос родителей, собрать данную информацию и передать ее выше.

"Напишите мне в личку пожалуйста те, кто работает в медицине. Каждый классный руководитель сдает информацию", - сказано в сообщении учителя.

Скриншот родительского чата одной из киевских школ

Школа находится в Шевченковском районе Киева.

Как сообщали Українські Новини, учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

Тем временем, с понедельника, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей Украины стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Кроме того, Львовская школа запретила своим учителям и детям смотреть онлайн-занятия.