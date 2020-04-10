Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11%

Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров доплатить по 1 тысяче гривен получающим менее 5 тыс. гривен пенсии пенсионерам и заявил, что с первого апреля 2020 года правительство будет готово ее выплатить, однако в четверг, 9 апреля, министр соцполитики Марина Лазебная объяснила, что анонсированную ранее помощь в размере 1000 гривен пенсионерам начислят сразу после принятия изменений в государственном бюджете. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы "Право на владу".

"Порядок финансирования этой тысячи уже принято правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание и депутаты примут изменения в госбюджет. Для нас это самое главное. Для нас это будет и основание выплатить, и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим эти средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле. Мы не отказываемся. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами уже отчитаемся совместно, что такое решение будет реализовано", - рассказала Лазебная.

Также Лазебна анонсировала новый пакет социальных инициатив. Его представляют в ближайшее время.

"Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмина. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры , которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, это все еще в процессе. Но мы это все контролируем", - добавила Лазебная.

Также министр соцполитики уточнила, что министерство готовится провести индексацию пенсий на 11% уже в мае.

"У нас есть порядок индексации, принято решение правительства. Поэтому все в полном объеме будет выполнено", - сказала глава министерства.

Ранее Українські Новини сообщали о том, кто получит единоразовую выплату в сумме 1 тыс. гривен.

Также о том, как будут выплачиваться пенсии во время карантина.