Как украинцы получат пенсию во время карантина. В ПФУ рассказали, будут ли задерживать выплаты

В начале апреля, 2 числа, в Украине несмотря на карантин началась выплата пенсий согласно графику, и в этом же месяце ожидается выплата дополнительной тысячи гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда.

Так, сообщается, что во время карантина украинцы будут получать пенсию двумя стандартными способами: кто выбрал расчетный счет, те получат на банковскую карту и остальным принесут сотрудники Укрпочты.

Отмечается, что Пенсионный фонд уже выделил около 10 миллиардов гривен на выплаты. 3 апреля было отправлено более 3 миллиардов, и 6 апреля остальная сумма.

В Пенсионном фонде утверждают, что все пенсии будут выплачены согласно графику и без задержек.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд опубликовал главные разъяснения касательно получения дополнительной тысячи рядом пенсионеров и других групп населения.

Также Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.