Лазебна розповіла, коли пенсіонерам виплатять обіцяну тисячу гривень та проіндексують пенсії на 11%

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тисячі гривень пенcіонерам, які отримують менше 5 тис. гривень пенсії і заявив, що з першого квітня 2020 року уряд буде готовий її виплатити, проте в четвер, 9 квітня, міністр соцполітики Марина Лазебна пояснила, що анонсовану раніше допомогу в розмірі 1000 гривень пенсіонерам нарахують відразу після прийняття змін до державного бюджету. Про це вона розповіла в ефірі телепрограми "Право на владу".

"Порядок фінансування цієї тисячі вже прийнято урядом. Ми очікуємо, що найближчим часом відбудеться засідання і депутати приймуть зміни до держбюджету. Для нас це головне. Для нас це буде і підставою виплатити, і буде джерелом фінансування. Ми відразу виплатимо ці кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні. Ми не відмовляємося. Я впевнена, що наступного тижня ми спільно з депутатами вже відзвітуємо спільно, що таке рішення буде реалізовано", - розповіла Лазебна.

Також Лазебна анонсувала новий пакет соціальних ініціатив. Його представляють найближчим часом.

"Ви знаєте, що першого квітня уряд прийняв рішення про підвищення рівня забезпечення пенсіонерів. Перше відбулося 7 квітня. Всі пенсіонери у віці від 80 років і старше отримали 500 грн. Ми про це відзвітували Кабміну. Ми контролюємо кожну виплату. Ми знаємо, що пенсіонери , які отримують кошти на свої банківські рахунки, вже отримали виплати. Ті, яким ще доносять гроші листоноші, це все ще в процесі. Але ми це все контролюємо", - додала Лазебна.

Також міністр соцполітики уточнила, що міністерство готується провести індексацію пенсій на 11% вже в травні.

"У нас є порядок індексації, прийнято рішення уряду. Тому все в повному обсязі буде виконано", - сказала глава міністерства.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, хто отримає одноразову виплату в сумі 1 тис. гривень.

Також про те, як будуть виплачуватися пенсії під час карантину.