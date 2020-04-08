подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
08 апреля 2020, среда, 05:30 48
Общество 2020-04-08T05:45:02+03:00
Українські Новини
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча

Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Коронавирус, карантин в Украине
Дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты

Со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. О том, кто еще может рассчитывать на выплаты, расскажут Українські Новини.

Так, согласно решению Кабинета Министров Украины, доплаты должны получить:

  • пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;
  • получатели государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лица с инвалидностью;
  • получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью");
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Социальные выплаты Коронавирус карантин в Украине

Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на след...
К Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь:...
За две недели работу потеряли более 10 миллионов г...
На Филиппинах застрелили мужчину за нарушение кара...
Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей
Зеленский изменил состав СНБО
Новости
Определена максимальная сума зарплаты, которую могут учитывать при назначении пенсии 05:50
"Коммуналку" пенсионеры смогут оплатить из дома: как это сделать по телефону или почтальоном 05:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
Некоторым пенсионерам начали выплачивать ежемесячную компенсацию к пенсии 05:20 Инфографика
В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин 05:10
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Не пил, не курил, занимался спортом: в Александровской больнице от коронавируса умер молодой мужчина 21:42
больше новостей
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Вирусы не летают, как птички. Врач раскритиковал штрафы за прогулки с детьми 14:19
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
больше новостей
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok