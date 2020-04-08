Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча

Со следующей недели некоторые пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в сумме 1 000 гривен из-за карантина в связи с коронавирусом. О том, кто еще может рассчитывать на выплаты, расскажут Українські Новини. Так, согласно решению Кабинета Министров Украины, доплаты должны получить: пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года; получатели государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лица с инвалидностью; получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью"); получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда. Также министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.