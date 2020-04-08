Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;

получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью");