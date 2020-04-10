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10 апреля 2020, пятница, 14:34 39
Происшествия 2020-04-10T14:35:56+03:00
Українські Новини
Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве без масок, нарушая правила карантина

Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве без масок, нарушая правила карантина

Петр Стуженко
Карантин, Коронавирус, Виталий Шабунин, Алексей Гончарук, Covid-19
Гончарук и Шабунин нарушают правила карантина. Кадр видеозаписи
Гончарук и Шабунин нарушают правила карантина. Кадр видеозаписи

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, прогуливаясь по набережной Днепра в Киеве, нарушили установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

Видеозапись, подтверждающая данный факт, была опубликована на Youtube-канале проекта "Правовой контроль".

"В Киеве по набережной прогуливаются экс-премьер министр Украины Алексей Гончарук и известный псевдоантикоррупционер Виталий Шабунин. Нормы карантина они не соблюдают так как не используют маски в общественных местах", - говорится в сообщении.

Кроме того, на видеозаписи зафиксировано как Гончарук, увидев камеру, пытался вырвать ее из рук журналиста.

Напомним, 12 марта Кабмин ввел общенациональный карантин для предотвращения эпидемии коронавируса COVID-19.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Кроме того, гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Также Кабмин ввел правила нахождения на "бесплатной" обсервации. Во время обсервации запрещено передавать и употреблять алкоголь. 

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