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Українські Новини
У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко

У Києві на вихідних посилять контроль за дотриманням карантину, - Кличко

Валерия Драгомирова
Київ, Кличко Віталій, Карантин у Києві
Поліція. Фото: freepik
Поліція. Фото: freepik

У той час, як у Києві на Covid-19 захворіли 348 осіб, цими вихідними столичні правоохоронці нестимуть посилену службу у місті. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

"Задля контролю за дотриманням обмежень – цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюсь: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", – сказав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що для упередження поширення коронавірусу у місті на підприємствах та в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання, запроваджуватимуть примусовий карантин.

"Щоб упередити розповсюдження вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання. На підприємствах, в установах. На треба вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу! І ми зараз робимо все для цього", – підкреслив Віталій Кличко.


Як повідомляли Українські Новини, у Києві мають намір перенести поминальні дні через карантин.

Крім того, сьогодні 30 день карантину.

Тим часом, що таке громадське місце під час карантину.

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