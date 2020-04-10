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Українські Новини
Что такое комендантский час и когда он вводится

Что такое комендантский час и когда он вводится

Ярина Вацяк
Карантин, Комендантский час, Ограничение, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 власти усиливают карантинные мероприятия и вводят ограничения для населения. Кроме того, уже не раз от политиков звучали призывы к введению комендантского часа.

Комендантский час - это запрет жителям определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток (как правило, вечером и ночью) без особого разрешения.

По определению Юридической энциклопедии, во время комендантского часа усиливается патрулирование и охрана соответствующих объектов, вводится пропускной режим и тому подобное. Комендантский час, как правило, вводится при объявлении войн, или чрезвычайного положения.

Отмечается, что такие ограничения вводятся с целью охраны общин, порядка, недопущения разведывательной, диверсионной или другой враждебной деятельности против войск, военных и гражданских организаций, а также объектов, имеющих военное или промышленное значение.

По закону, комендантский час в Украине можно ввести только во время действия режима чрезвычайного положения.

Комендантский час. Инфографика: Комендантский час. Инфографика: "Слово и дело"

Если человек в запрещенное время находится на улице, то комендантский патруль имеет право ее задержать и проверить у него наличие документов, дающих право на пребывание на улице.

Комендантский патруль имеет право производить досмотр транспортных средств, вещей и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

Комендантский патруль может применять физическую силу или огнестрельное оружие в случае сопротивления со стороны задержанного.

Нарушителя комендантского часа можно задерживать и доставлять в соответствующий пункт проверки (военная комендатура, орган полиции) для оформления по факту нарушения соответствующих документов и возможного привлечения к ответственности (штраф, арест) на основании решения соответствующего органа или суда.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине.

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