В марте денежная база выросла на 4%

В марте денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 4% до 481,846 млрд гривен, в то время, как Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 апреля, на 6,33 коп. до 27,2598 UAH/USD.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 0,9% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в марте выросла на 2,8% до 1 518,261 млрд гривен, а с начала года - на 5,6% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте увеличился на 4% до 389,147 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 1,2% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в феврале денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,4% до 463,359 млрд гривен.

В декабре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,9% до 477,490 млрд гривен.