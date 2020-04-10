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10 апреля 2020, пятница, 05:50 74
Общество 2020-04-10T05:50:01+03:00
Українські Новини
Украинцам увеличили субсидии на время карантина. Кто и какие получит выплаты

Украинцам увеличили субсидии на время карантина. Кто и какие получит выплаты

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Субсидии, начисление субсидий
Субсидии
Субсидии

На время карантина Кабмин увеличил субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и дал основные разъяснения касательно госпомощи, опубликованные на официальном сайте Правительства.

Так, Кабмин в конце марта принял постановление, которым предусмотрено упрощение порядка предоставления жилищной субсидии и введена дополнительная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Согласно этому нормативно-правовому акту Правительство постановило:

  • обеспечить назначение жилищной субсидии на следующий период всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, без заявлений граждан о назначении жилищных субсидий;
  • назначать субсидию гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных;
  • запретить на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение (дом) или в случае смерти одинокого лица;
  • на период карантина проводить расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, установленные подпунктами 2-6 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 (социальные нормативы пользование услугами централизованного водоснабжения, поставки горячей воды, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения для бытовых нужд (кроме отопления).

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли.

Также Кабмин хочет урезать финансирование субсидий.

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