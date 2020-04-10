Украинцам увеличили субсидии на время карантина. Кто и какие получит выплаты

Так, Кабмин в конце марта принял постановление, которым предусмотрено упрощение порядка предоставления жилищной субсидии и введена дополнительная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг. Согласно этому нормативно-правовому акту Правительство постановило:

обеспечить назначение жилищной субсидии на следующий период всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, без заявлений граждан о назначении жилищных субсидий;

назначать субсидию гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных;

запретить на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение (дом) или в случае смерти одинокого лица;