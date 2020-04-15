Сегодня страстная среда: история и традиции праздника накануне Пасхи

Великая среда — это народно-христианский праздник, во время которого вспоминают самое известное библейское раскаяние и самое известное предательство. Праздник отмечается в последнюю неделю перед Пасхой. В 2020 году он припадает на 15 апреля. Великая среда – третий день Страстной недели, которая посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа.

История праздника

Согласно библейским преданиям, в ночь со вторника на среду перед Пасхой Иисус Христос посетил дом Симона-прокаженного в Вифании. Туда же пришла раскаявшаяся блудница Мария Магдалина. Она омыла ноги Спасителю. Христос простил ее грехи. Поступок женщины олицетворяет покаяние, к которому может прийти любой грешник.

В тот же день произошло самое страшное предательство в библейских легендах. Ученик Христа Иуда предал своего учителя за 30 серебряников. По тем временам это были солидные деньги, на которые можно было купить небольшой земельный участок. Впрочем, деньги не принесли Иуде счастья — спустя несколько дней он повесился.

Традиции и обряды праздника

В Великую среду в церковной службе прославляется женщина-грешница и проклинается предательство Иуды. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

В народе в этот день все стараются убрать свои жилища: выносят мусор, стирают и моют полы. Готовят продукты для приготовления пасхальных куличей, а яйца —к покраске. Дом украшают цветами.

В страстную среду продолжают соблюдать строгий пост. Можно есть хлеб с солью, сырые фрукты и овощи, орехи и мед, сухофрукты.

Запреты страстной среды

Как и на протяжении всего кануна Пасхи, в Великую среду нельзя конфликтовать, ругаться, думать о плохом. В то же время, устраивать вечеринки и громко радоваться тоже нельзя. По народным поверьям, запрещается рубить дрова, шить, вязать и вышивать.

Этот день советуют провести в мыслях о хорошем и очиститься морально.

Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата проведет Пасхальную службу в церковном дворике лавры перед храмом с 23:00 с соблюдением всех установленных властью норм.

Однако Офис президента заявляет, что посетить церковь на Пасху собираются только 3% украинцев.

Также стало известно, что покупная паска или кекс будут стоить от 18 до 420 гривен.

Праздничный кулич можно будет заказать с доставкой на дом. В канун Пасхи с 13 по 17 апреля "Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи украинцам по предварительному заказу.