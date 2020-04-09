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09 квітня 2020, четвер, 17:55 4
Економіка 2020-04-09T18:12:11+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила. Курс нацвалюти на міжбанку 9 квітня

Гривня підскочила. Курс нацвалюти на міжбанку 9 квітня

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 26 коп., в четвер зміцнився на 11 коп. до 27,25 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,37-27,43 UAH/USD, потім почали знижуватися до 27,25-27,31 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,25-27,28 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,78% з 23,74 UAH/USD до 27,25 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, встановлюване їм на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

Також аналітик прогнозує, що курс гривні на міжбанку може опуститися до позначки 27,25 UAH/USD, але, швидше за все, цією ситуацією скористаються покупці, що призведе до нового зростання долара.

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