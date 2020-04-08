Курс гривны на межбанке обвалился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп., в среду снизился на 26 коп. до 27,36 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,04-27,09 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,27-27,32 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,32-27,36 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,24% с 23,74 UAH\/USD до 27,36 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH\/USD. Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.