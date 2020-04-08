Курс гривны на межбанке обвалился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп., в среду снизился на 26 коп. до 27,36 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,04-27,09 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,27-27,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,32-27,36 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,24% с 23,74 UAH/USD до 27,36 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары.