подписаться на рассылку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 апреля 2020, среда, 17:54 315
Экономика 2020-04-08T17:54:52+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке обвалился

Курс гривны на межбанке обвалился

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 3 коп., в среду снизился на 26 коп. до 27,36 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,04-27,09 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,27-27,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,32-27,36 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,24% с 23,74 UAH/USD до 27,36 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Ранее аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать доллары. 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Межбанк курс доллара

Венедиктова открыла против Порошенко дело по конкурсу судей ВС, который сама проиграла
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова
Новости
Украинцы во время карантина чаще женятся, чем разводятся 18:35
Наговорили себе на статью, – адвокат Дениса Ермака об интервью Шумского и Штанько, тайно записывавших его клиента 18:29
Украинские нардепы и чиновники должны лечиться только в Украине, – Светличная 18:12
Спрос на аренду загородных домов под Киевом вырос из-за карантина. Сколько стоит аренда на месяц 18:05
Курс гривны на межбанке обвалился 17:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
Выгул собак. Фото: pixabay
Украинцы массово сдают собак в аренду из-за усиления карантина 23:49
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
больше новостей
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
Как берут анализ на коронавирус. Скриншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Медики показали, как берут образцы для теста на COVID-19 06:32
Бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса, - Степанов 20:30
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
больше новостей
Премьер Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok