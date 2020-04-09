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09 апреля 2020, четверг, 17:25 391
Финансы 2020-04-09T17:35:11+03:00
Українські Новини
В марте одежда и обувь подорожали на 13%: как изменились цены на еду, лекарства и "коммуналку"

В марте одежда и обувь подорожали на 13%: как изменились цены на еду, лекарства и "коммуналку"

Надежда Комендантова
Инфляция, Госкомстат, Цены на продукты, цены на одежду, цены на образование, Цены на коммуналку
Покупки. Фото: delo.ua
Покупки. Фото: delo.ua

В то время, как АМКУ отмечает, что цены на продукты в Киеве прекратили расти после коронавирусной паники, в марте 2020 года потребительские цены повысились на 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте повысились на 0,4%, на одежду и обувь - повысились на 12,8%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 2,8%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 1,4%, на образование – повысились на 0,2%.

По сравнению с мартом 2019 года в марте 2020 года потребительские цены повысились на 2,3%.

В январе-марте инфляция составила 0,7%.

В феврале дефляция составила 0,3%. В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%.

Как сообщали Українські Новини, 3 апреля, Кабинет Министров обнародовал обновленные макропоказатели на 2020 год значительно хуже ранее озвученных премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль 30 марта в telegram-канале сообщил, что по итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%.

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