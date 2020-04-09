В Хмельницком умерла санитарка из роддома: подозревают коронавирус

В Хмельницком скончалась сотрудница районной больницы. У женщины подозревают коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

Медик находилась на лечении. Сейчас результаты ее тестирования ожидают из лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

При этом отмечается, что коллегам женщины уже сделали анализы на COVID-19 - результат у всех был отрицательный.

По информации местных СМИ, умершая работала санитаркой в родильном отделении.

Отметим, в Хмельницкой области зарегистрировали 15 случаев COVID-19. Семь пациентов из Хмельницкого, шесть - из Шепетовки, еще двое - из Хмельницкого и Волочисского районов.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве коронавирусом заболели трое медиков.

Кроме того, в Ровенской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

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Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.