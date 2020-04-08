В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко

И пока в Киеве растет количество случаев заболевания коронавирусом, в Киеве коронавирусом заболели трое медиков. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в больницы были госпитализированы восемь пациентов.

"Заболели (за минувшие сутки - ред.) еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. Шестеро мужчин от 43-х до 51-го года. Один юноша 16-ти лет. Среди киевлян, что заболели за минувшие сутки трое медиков", - заявил Кличко.

Кроме того, в Ривненской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

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Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.