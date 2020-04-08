В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко

И пока в Киеве растет количество случаев заболевания коронавирусом, в Киеве коронавирусом заболели трое медиков. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в больницы были госпитализированы восемь пациентов. "Заболели (за минувшие сутки - ред.) еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. Шестеро мужчин от 43-х до 51-го года. Один юноша 16-ти лет. Среди киевлян, что заболели за минувшие сутки трое медиков", - заявил Кличко. Кроме того, в Ривненской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.