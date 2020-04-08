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08 апреля 2020, среда, 12:35 152
Общество 2020-04-08T12:35:14+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко

В Киеве коронавирусом заболели трое медиков, - Кличко

Ольга Фандорина
Коронавирус, медперсонал, коронавирус в Киеве, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавирус. Врач. медик. Медицина. Фото: freepik

И пока в Киеве растет количество случаев заболевания коронавирусом,  в Киеве коронавирусом заболели трое медиков. Об этом на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко. 

По его словам, в больницы были госпитализированы восемь пациентов.

"Заболели (за минувшие сутки - ред.) еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет. Шестеро мужчин от 43-х до 51-го года. Один юноша 16-ти лет. Среди киевлян, что заболели за минувшие сутки трое медиков", - заявил Кличко.

Кроме того, в Ривненской области подтвердили коронавирус у пяти медсестер Сарненской ЦРБ. Всего в Ровенской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Также Українські Новини писали, в каких случаях госпитализируют людей с подозрением на коронавирус.

Ранее в Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин

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