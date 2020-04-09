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09 апреля 2020, четверг, 14:57 223
Общество 2020-04-09T14:57:37+03:00
Українські Новини
Уже 6 украинским военным поставлен диагноз "коронавирусная инфекция"

Уже 6 украинским военным поставлен диагноз "коронавирусная инфекция"

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На фоне того, что в Украине уже почти две тысячи больных COVID-19, количество заболевших коронавирусом военнослужащих увеличилось на 1 до 6 лиц, 1 военный госпитализирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил Вооруженных сил, передают Українські Новини.

"Сегодня, 9 апреля, у военнослужащего воинской части Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с пневмонией, после соответствующего обследования подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в нем.

Отмечается, что военнослужащий находится на лечении в Главном военно-клиническом госпитале в Киеве.

На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.

Военные, имевших контакты с ним, отправлены на самоизоляцию.

В случае появления симптомов острого респираторного заболевания в ближайшее время у них будет взяты пробы для тестирования на коронавирус.

Отмечается, что в воинских частях Васильковского гарнизона личный состав придерживается необходимых мероприятий по недопущению распространения вируса.

Как сообщали Українськi Новини, 7 апреля в Вооруженных силах была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Еще вчера военных, больных коронавирусом, было на одного меньше.

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