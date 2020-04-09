Где в Киеве больше всего случаев коронавируса

На сегодня в столице подтверждено 335 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заболевания в Печерском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. Карту с показателями заболеваемости опубликовала Киевская городская государственная администрация.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

Голосеевский – 28;

Дарницкий – 45;

Деснянский – 20;

Днепровский – 22

Оболонский – 23;

Печерский – 78;

Подольский – 21;

Святошинский – 15;

Соломенский – 40;

Шевченковский – 43.

Больше всего лабораторно подвтержденных случаев добавилось в Печерском районе – 30 с начала прошлых суток. Этот район продолжает быть "лидером" по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

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