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09 апреля 2020, четверг, 14:33 2806
Политика 2020-04-09T14:44:24+03:00
Українські Новини
Где в Киеве больше всего случаев коронавируса

Где в Киеве больше всего случаев коронавируса

Кира Молчанова
КГГА. Фото: пресс-служба КГГА.
КГГА. Фото: пресс-служба КГГА.

На сегодня в столице подтверждено 335 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев заболевания в Печерском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. Карту с показателями заболеваемости опубликовала Киевская городская государственная администрация.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

  • Голосеевский – 28;
  • Дарницкий – 45;
  • Деснянский – 20;
  • Днепровский – 22
  • Оболонский – 23;
  • Печерский – 78;
  • Подольский – 21;
  • Святошинский – 15;
  • Соломенский – 40;
  • Шевченковский – 43.

Больше всего лабораторно подвтержденных случаев добавилось в Печерском районе – 30 с начала прошлых суток. Этот район продолжает быть "лидером" по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

Пенсионерам объяснили, что во время самоизоляции выходить на улицу все же можно, но с мерами предосторожности.

Медики не спешат тестировать возможных больных коронавирусом и ссылаются на экономию бензина и средств защиты.

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