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09 апреля 2020, четверг, 13:45 553
Финансы 2020-04-09T13:46:36+03:00
Українські Новини
Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца

Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца

Валерия Драгомирова
НБУ, Банковская карта, Банки, Карантин
Карточки. Фото: pixabay
Карточки. Фото: pixabay

Банки продлят срок действия банковских карт на три месяца, срок которых истек во время карантина, который могут продлить до начала мая

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

"Не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую карточку, срок действия которой истек во время карантина. Клиенту просто нужно обратится в свой банк - по телефону или онлайн - и узнать подробности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, банки стали больше выкупать валюты у населения, чем продавать. 

Ранее в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина. В НБУ отметили, что на данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Кроме того, НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

В НБУ отмечают, что в банках имеются безналичные ликвидные средства в иностранной валюте на сумму почти 9 млрд долларов.

 

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