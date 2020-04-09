Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные

Пока доллар продолжает расти, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10-12 апреля, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 апреля на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Тем временем девальвационные риски для гривны сохраняются: чего ожидать от курса валют в Украине