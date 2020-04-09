подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 апреля 2020, четверг, 13:23 114
Экономика 2020-04-09T13:23:41+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные

Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает расти, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10-12 апреля, на 10,05 коп. до 27,2510 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 апреля на 33,77 коп. до 27,5984 UAH/USD, курс покупки – повысился на 31,46 коп. до 27,0874 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 9 апреля, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Тем временем девальвационные риски для гривны сохраняются: чего ожидать от курса валют в Украине

Больше новостей о: Курс гривны Курс НБУ курс доллара Курс гривны на завтра

Доллар и евро взлетели на 30 копеек. Курс валют на...
Официальный курс валют на четверг. Доллар начал до...
Девальвационные риски для гривны сохраняются: чего...
Гривна резко подскочила. Курс НБУ на 9 апреля...
В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца 13:45
В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн 13:39
Хрен. Фото: Pixabay
Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус 13:30
Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные 13:23
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина 13:20
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok