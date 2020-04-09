Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина

В период действия карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которая определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", - сказал Кличко.

Кличко также добавил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в столице зафиксировали 335 случаев заражения коронавирусом.

Также полиция Киева составила 622 админпротокола на нарушителей карантина.

Ранее сообщалось о том, что Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева по коронавирусу отличаются.