подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
ONLINE
9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

09 апреля 2020, четверг, 13:20 276
Общество 2020-04-09T13:20:21+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина

Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина

Елена Новикова
Карантин, Горячая вода, карантин в Киеве, отключение горячей воды

В период действия карантина в Киеве не будут отключать горячую воду потребителям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Каждый год сразу после завершения отопительного сезона столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону. Проведение гидравлических испытаний - это не прихоть городских властей, а технологическая необходимость и требование действующего законодательства. Которая определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но, по моему поручению, на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо отключать горячую воду потребителям", - сказал Кличко.

Кличко также добавил, что городские власти хотят изменить формат гидравлических испытаний.

"Мы подготовили обращение к правительству - внести изменения в профильное законодательство. И уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований трубопроводов", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, в столице зафиксировали 335 случаев заражения коронавирусом.

Также полиция Киева составила 622 админпротокола на нарушителей карантина.

Ранее сообщалось о том, что Кличко рассказал, почему данные Минздрава и Киева по коронавирусу отличаются.

Больше новостей о: Карантин Горячая вода карантин в Киеве отключение горячей воды

С завтрашнего дня в Киеве начнут отключать горячую...
Семь удобных способов передать показания счетчиков...
В Киеве полиция составила 64 админпротокола за нар...
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нар...
В Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса. В столице 335 инфицированных
Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Новости
Кому банки продлят срок действия банковских карт на три месяца 13:45
В 1-м квартале "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 1,5% до 1,9 млн тонн 13:39
Хрен. Фото: Pixabay
Хрен к пасхальному столу. Где в Киеве дешевле всего купить популярный соус 13:30
Гривна продолжает падать. Курс НБУ на пятницу и выходные 13:23
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Кличко рассказал, будут ли отключать горячую воду в Киеве во время карантина 13:20
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко 10:37
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok