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09 квітня 2020, четвер, 13:23 17
Суспільство 2020-04-09T14:30:03+03:00
Українські Новини
Мінцифри створило карту порушників самоізоляції

Мінцифри створило карту порушників самоізоляції

Валерия Драгомирова
Мінцифри, самоізоляція, Порушники
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Міністерство цифровий трансформації створило карту, яка показує недотримання правил самоізоляції тими, хто повернувся з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

Про це написав віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Відзначається, що були визначені населені пункти, в яких живуть люди, які повернулися з-за кордону і менше інших дотримувалися 14-денного карантину. Так, якщо від 50 до 200 людей не дотримувалися карантину, на карті це позначено помаранчевим, понад 200 - червоним.

Повідомляється, що Мінцифри отримує від операторів мобільного зв'язку дані про більш ніж 0,5 млн осіб. Це абоненти, які повернулися в Україну з країн, де є епідемія, починаючи від 17 березня.

На основі цих даних створюється карта, якою може користуватися Рада національної безпеки і оборони (РНБО) і Міністерство охорони здоров'я.

Федоров зазначає, що дані від мобільних операторів не містять ніякої персональної інформації про абонентів. Мінцифри отримує тільки інформацію про кількість осіб в населеному пункті, які повернулися з-за кордону; країну і спосіб повернення; кількісь людей, які не дотримуються карантину; сумарну кількість людей, з якими контактували порушники.

Він також підкреслив, що ця карта потрібна для оцінки рівня дотримання карантину особами, які мають високий ризик бути носіями коронавірусу COVID-19 в різних містах; оптимізації розміщення ресурсів у регіонах з низьким рівнем дотримання, а також для планування заходів щодо безпеки і захисту здоров'я.

Порушення самоізоляції. Карта: МинцифрыПорушення самоізоляції. Карта: Минцифры

Як повідомляли Українські Новини, в Мінцифри заявили що додаток "Дія" почав працювати.

Крім того, кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до двох тисяч.

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