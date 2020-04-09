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09 апреля 2020, четверг, 12:46 564
Общество 2020-04-09T12:58:34+03:00
Українські Новини
Наместник Свято-Троицкого монастыря Иона заболел коронавирусом

Наместник Свято-Троицкого монастыря Иона заболел коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Свято-Троицкий собор, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря (Украинской православной церкви Московского патриархата) Иона Черепанов заболел коронавирусом, которым в Украине заразились почти 2 тыс. человек.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он.

Он отметил, что на данный момент его самочувствие в норме, утром температура была 36,7 градусов.

Он находится в полной изоляции, службы в монастыре проходят, но без прихожан, так как ботанический сад закрыт на карантин.

Наместник также подчеркнул, что не знает где заразился.

Как сообщали Українськi Новини, в Киево-Печерской Лавре 26 новых случаев коронавируса

Также в Украине госпитализировали 40 детей с коронавирусом. Также по состоянию на 9 апреля, в мире зарегистрировано 1 484 811 случаев заражения коронавирусом, 329 976 из них выздоровели, 88 538 – умерли.

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Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
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