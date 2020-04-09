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09 апреля 2020, четверг, 12:31 493
Общество 2020-04-09T14:00:05+03:00
Українські Новини
В Киевской области зафиксировали еще 12 случаев заражения коронавирусом

В Киевской области зафиксировали еще 12 случаев заражения коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области по состоянию на утро четверга, 9 апреля, увеличилось на 12 человек до 133, больше всего больных в Киево-Святошинском районе - 37, в то время, как по всей Украине зафиксировали 1 892 случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Крюковщина, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Также 33 случая заболевания подтверждены в Обуховском районе (населенные пункты Козин, Романков, Украинка и Обухов), 9 - в Ирпене и Борисполе, 6 - в Буче, 5 - в Вышгороде, по 4 случая - в Белой Церкви, Броварах и Броварском районе, по 3 случая - в Фастове и Васильковском районе, по 2 случая - в Бориспольском, Макаровском и Мироновском районах, по 1 случаю - в Ставищенском, Полесском, Белоцерковском и Переяслав-Хмельницком районах, в Ворзеле, Гостомеле, Бородянке, Василькове и Коцюбинском.

42 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 91 на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 10 детей: 3 - в Козине, 1 - в Лесниках, 1 - в Гатном, 1 - в Борисполе, 1 - в Ирпене, 1 - в Обухове, 1 - в Борщаговке, 1 - в Полесском районе.

Отмечается, что 6 из заболевших - выздоровели, 5 - умерли.

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 533 человек, больше всего в Киево-Святошинском (137) и в Обуховском (76) районах.

 Медицинское наблюдение установлено за 1 448 контактными лицами. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество зараженных коронавирусом выросло до 335.

Также в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.

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