В Киевской области зафиксировали еще 12 случаев заражения коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области по состоянию на утро четверга, 9 апреля, увеличилось на 12 человек до 133, больше всего больных в Киево-Святошинском районе - 37, в то время, как по всей Украине зафиксировали 1 892 случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе случаи заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Крюковщина, Святопетровское и Софиевская Борщаговка.

Также 33 случая заболевания подтверждены в Обуховском районе (населенные пункты Козин, Романков, Украинка и Обухов), 9 - в Ирпене и Борисполе, 6 - в Буче, 5 - в Вышгороде, по 4 случая - в Белой Церкви, Броварах и Броварском районе, по 3 случая - в Фастове и Васильковском районе, по 2 случая - в Бориспольском, Макаровском и Мироновском районах, по 1 случаю - в Ставищенском, Полесском, Белоцерковском и Переяслав-Хмельницком районах, в Ворзеле, Гостомеле, Бородянке, Василькове и Коцюбинском.

42 из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 91 на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 10 детей: 3 - в Козине, 1 - в Лесниках, 1 - в Гатном, 1 - в Борисполе, 1 - в Ирпене, 1 - в Обухове, 1 - в Борщаговке, 1 - в Полесском районе.

Отмечается, что 6 из заболевших - выздоровели, 5 - умерли.

Также сообщается, что в Киевской области есть подозрение на заражение коронавирусом у 533 человек, больше всего в Киево-Святошинском (137) и в Обуховском (76) районах.

Медицинское наблюдение установлено за 1 448 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве количество зараженных коронавирусом выросло до 335.

Также в Киеве больницы, которые определили для приема больных "второй волны" с подозрением на коронавирус, готовы к приему пациентов.