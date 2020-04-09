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09 апреля 2020, четверг, 11:47 516
Общество 2020-04-09T11:48:28+03:00
Українські Новини
Прихожане киевской церкви начали шить защитные костюмы для медиков

Прихожане киевской церкви начали шить защитные костюмы для медиков

Кира Молчанова
Церковь, коронавирус в Украине, Защитные маски, городская клиническая больница №4, Защитные костюмы
Прихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.center
Прихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.center

Прихожане церкви, которая находится на территории городской клинической больницы №4, куда доставляют людей с подозрением на заражение коронавирусом. Начали шить защитные костюмы для медицинского персонала. Об этом заявили в Центре информации УПЦ в Facebook.

Речь идет о больничном храме Украинской Православной Церкви (УПЦ) в честь святого Григория Богослова.

В сообщении говорится, что так храм пытается поддержать столичных медиков.

"Больничный храм святого Григория Богослова, расположен при четвертой киевской больнице. В одном из помещений организован цех по пошиву защитных костюмов. Там верующие делают маски, изготавливают дезинфицирующие средства, а также шьют защитные костюмы вместе с настоятелем храма протоиереем Сергеем Головакиным", — говорится в сообщении.

Готовые костюмы прихожане отдают медикам Киевской городской клинической больницы №4.

Прихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.centerПрихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.center

Как сообщали Українськi Новини, УПЦ (МП) не подтверждает 4 случая коронавируса в Киево-Печерской лавре. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре подтверждены 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.

Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.

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