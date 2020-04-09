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09 апреля 2020, четверг, 11:59 10
Lifestyle 2020-04-09T12:00:38+03:00
Українські Новини
Как выбрать индейку к пасхальному столу

Как выбрать индейку к пасхальному столу

Валерия Драгомирова
Пасха, Мясо, Индейка, Пасха-2020
Индейка. Фото: pinterest
Индейка. Фото: pinterest

Блюда из мяса индейки давно стали для украинцев традиционным украшением праздничного стола на Пасху, которая отмечается 19 апреля, и Рождество, а американцы не представляют себе День благодарения без ее фаршированной тушки. К тому же индюшатина очень полезна для здоровья. Ведущий "Полезной программы" Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, чем индейка полезнее других видов мяса и как ее правильно выбирать. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

Индейка считается диетическим мясом, сбалансированным по составу белков, жиров и углеводов. В ней мало холестерина, она прекрасно усваивается, содержит ценные витамины и микроэлементы, не вызывает аллергии и даже подходит для питания новорожденных. Индюшатина — идеальное мясо для домашнего рациона при условии, что оно свежее и качественное.


Как выбрать хорошую индейку

"При выборе целой птицы следует отдавать предпочтение крупным, мясистым тушкам весом 5-10 кг – именно при таком весе ее мясо наиболее вкусное, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко. – Кожа птицы должна быть сухой, упругой и гладкой, но не скользкой, поскольку это говорит о том, что мясо лежит на прилавке слишком долго. Ощупывая тушку, надавите на нее пальцем: если вмятина осталась, значит, мясо далеко не первой свежести и покупать его не стоит. При выборе индейки также обратите внимание на гребешок и лапки. Гребешок обычно светлый, а ноги молодой птицы гладкие и серые. Тушка должна быть без пятен и повреждений и иметь свежий запах".

Какое мясо более диетическое – куриное или индюшиное

"Индейку ела лишь однажды в Америке, на моем украинском столе она долгое время не приживалась, отдавала предпочтение курице, – рассказывает Светлана Вольнова. – Однако после "Полезной программы" изменила свое мнение. Если говорить о диетичности продукта – индейка выигрывает у курицы. Индюшатина обязательно должна присутствовать в рационе людей, которые хотят сбросить лишний вес и поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. В индейке меньше холестерина и насыщенных жиров и чуть больше белка. Теперь мой выбор остается за индейкой".

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