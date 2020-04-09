Премьер Канады Трюдо впервые после месячной изоляции проведет заседание правительства

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у которого 12 марта обнаружили коронавирус, провел самоизоляции месяц, и впервые после карантина проведет заседание правительства. Об этом передает BBC.

Все это время премьер работал в дистанционном режиме в своей резиденции.

Отмечается, что большую часть времени чиновник будет дома, однако важные правительственные встречи будет посещать.

Первое заседание с его участием будет посвящено по вопросам дальнейших шагов по предотвращению коронавирусу.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии Грегуар подтвердили коронавирус. Отмечалось, что сипмтомы появились после того, как София Грегуар-Трюдо вернулась в Канаду из Лондона в среду вечером.

Кроме того, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали в реанимацию после ухудшения его состояния из-за коронавируса.

Тем временем, у главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус.

Также министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом.