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09 апреля 2020, четверг, 11:17 333
Мир 2020-04-09T11:20:24+03:00
Українські Новини
Премьер Канады Трюдо впервые после месячной изоляции проведет заседание правительства

Премьер Канады Трюдо впервые после месячной изоляции проведет заседание правительства

Елизавета Кесельман
Канада, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, коронавирус в Канаде, София Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: gazeta.ru
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: gazeta.ru

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у которого 12 марта обнаружили коронавирус, провел самоизоляции месяц, и впервые после карантина проведет заседание правительства. Об этом передает BBC.

Все это время премьер работал в дистанционном режиме в своей резиденции.

Отмечается, что большую часть времени чиновник будет дома, однако важные правительственные встречи будет посещать.

Первое заседание с его участием будет посвящено по вопросам дальнейших шагов по предотвращению коронавирусу.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии Грегуар подтвердили коронавирус. Отмечалось, что сипмтомы появились после того, как София Грегуар-Трюдо вернулась в Канаду из Лондона в среду вечером. 

Кроме того, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали в реанимацию после ухудшения его состояния из-за коронавируса. 

Тем временем, у главы министерства здравоохранения Израиля и его жены зафиксировали коронавирус

Также министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом.

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