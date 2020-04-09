"Укрпошта" на Великдень буде безкоштовно доставляти освячені паски

Напередодні Великодня з 13 по 17 квітня "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти великодні паски українцям за попереднім замовленням.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він розповів, що домовився про освячення пасок з главами Православної церкви України Епіфанієм та Української греко-католицької церкви Святославом.

"Мав честь звернутися до предстоятелів церков за благословенням та освяченням пасхальних хлібів для всіх українців, хто дотримується заходів карантину і проведе Великдень вдома", — заявив Криклій.

За словами міністра, паски будуть приносити листоноші.

На сайті "Укрпошти" інформацію підтверджують і пропонують замовити паски вже з 12 квітня на їх сайті.

Як повідомляли Українські Новини, священнослужитель Архикафедрального собору Святого Юра Павло Дроздяк вважає, що відвідування онлайн-трансляції літургії достатньо, щоб бути єдиним з церквою і відсвяткувати Великдень.

Міністерство внутрішніх справ визначив формат проведення богослужінь на Пасху, яку цьогоріч українці відзначать на карантині. На службі, можуть перебувати не більше 10 осіб, і це не парафіяни.