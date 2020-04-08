Кроме гречки: какими продуктами запастись на карантин, чтобы не навредить здоровью и улучшить настроение

Многие во время карантина, который может затянуться еще и на май месяц, столкнулись с проблемой здорового питания. В это время главное правильно подойти к закупкам продуктов и не ограничиваться только гречкой и консервами. Каждый прием пищи должен быть сбалансированным и не содержать трасжиров.

О том, какими продуктами стоит запастись на время карантина, чтобы это было полезно, рассказала врач в сфере диетологии и эндокринологии, эксперт из программ здорового питания Наталия Самойленко в блоге для yakaboo.

"Вообще не советую покупать продукты, содержащие добавленный сахар, трансжиры и мясо промышленной обработки. Это однозначно не придаст вам сейчас здоровье, это ослабляет иммунную защиту и ухудшает настроение", - отметила она.

Что купить, чтобы улучшить самочувствие и настроение:

Белковая группа продуктов: яйца (они очень хорошо сохраняются в холодильнике), рыба (ее можно и заморозить) - та же скумбрия, которая имеет прекрасный аминокислотный состав, много полезных жиров и необходимых для организма микроэлементов можно иногда покупать кисломолочные продукты - твердый и мягкий сыр, но старайтесь воздерживаться от сладких йогуртов - это тот пищевой мусор, который вам сейчас однозначно не нужно.

Углеводная группа продуктов: гречка, пшено, дикий рис, киноа, кус-кус, перловка, булгур - то есть старайтесь, чтобы набор каш был разнообразным. Не ешьте только гречку, потому что это так же, как открыть книгу на какой странице и читать эту страницу 10 дней подряд. Как минимум, вам станет скучно. Так же скучно для нашего метаболизма есть одни и те же продукты каждый день.

К углеводной группе продуктов также относятся фрукты. Сейчас актуальны те, которые богаты витамином C, - цитрусовые и киви. Последний прекрасно поднимает настроение, укрепляет здоровье, укрепляет стенки сосудов, поскольку в нем много фолиевой кислоты. Кроме того, киви способствует регулярности стула, что является одной из проблем, которая возникает в условиях снижения физической активности.

К углеводной группы продуктов также относятся некоторые десерты. Часто спрашивают, чем же все-таки поднимать настроение - рекомендую черным шоколадом от 70%. Он содержит магний и вещества, способствующие выработке серотонина - гормона радости и удовольствия. В общем шоколад содержит около 400 биологически активных различных веществ, способствует тому, что, кроме сладкого вкуса, мы получаем еще и максимум пользы. Если говорить о дозировке для здорового человека, это 20-30 г в день, то есть это от ⅕ к ⅓ плитки, но старайтесь делать это в первой половине дня.

Жиры чрезвычайно актуальны. К сожалению, мы привыкли считать, что жиры исключительно вредны для здоровья, на самом деле это не так. Жиры важны и для состояния кожи, и для иммунитета, и для гормонального здоровья они являются проводниками для многих жирорастворимых витаминов, например, витамина D, который влияет на иммунитет, на состояние кожи и улучшает обмен жиров. Поэтому такие продукты нужны.

Важно делать правильный выбор и корректно дозировать. Семена льна, кунжут, различные орехи, кроме арахиса и кешью. Вы всегда можете подпитать мозг, добавив в салат кедровые, миндальные или грецкие орехи, таким образом делая его более полезными. Так же и с семенами.

Также старайтесь держать дома 1-2 бутылки оливкового масла. И купите кусок сырого сала - хорошо сохраняется в морозилке, содержит немало полезных жиров. Не жарьте, его суточная дозировка - 20-30 г. Если не придерживаетесь сейчас поста, старайтесь есть каждый день. Сало улучшает отток желчи, дает много полезных жиров - тех, которые хорошо влияют на обмен жиров. Кроме того, от сала вы будете чувствовать сытость, и поэтому меньше будет хотеться подъедать.

Важно, в каждом из трех базовых приемов пищи были сбалансированы и белки, и жиры, и углеводы. Это дает нам ощущение комфорта, сытости и не провоцирует переедание

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