Население в марте больше сдавало валюты, чем покупало

В то время как доллар продолжает падать в цене, в марте население продало валюты на 77,8 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в марте чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В марте население продало 1 329 млн долларов и купило 1 251,3 млн долларов.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тем временем аналитики спрогнозировали, что будет дальше происходить на валютном рынке Украины, в также о том, стоит ли сейчас покупать