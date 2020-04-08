Боевики применили гранатометы и пулеметы: ВСУ понесли потери на Донбассе

После того, как местная жительница была ранена в результате обстрела боевиками Марьинки Донецкой области, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 8 апреля, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с так и не отведенных по минским договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм. Во время обстрелов оккупанты также применили против украинских защитников гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 3 раза обстрелял подразделения Объединенных сил вблизи Павлополя, Марьинки и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования боевиков 4 раза обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки, Орехового и Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильно, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее на оккупированных территориях Донбасса ликвидировали две шахты - Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены.

Также 5 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военный.

Также ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.

Ранее на Донбассе боевики ранили троих бойцов ВСУ и понесли серьезные потери.