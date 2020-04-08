Украинцы во время карантина чаще женятся, чем разводятся

Министерство юстиции заявляет, что во время карантина, который может закончиться в начале мая, РАГСы зарегистрировали 5,1 тыс. браков.

Об этом говорится в сообщении министерства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Со времени введения карантина заключили брак 5 138 пар влюбленных", - говорится в нем.

Указано, что также проведено 1 753 государственных регистраций расторжения брака.

Согласно сообщению, граждане имеют возможность, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака или расторжения брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам по интернет-сети с использованием вебпортала "Обращение в сфере РАГС".

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта министерство юстиции заявило, что отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки, несмотря на карантин.

Также продолжается регистрация рождений и смертей.

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы.