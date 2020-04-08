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08 апреля 2020, среда, 18:35 65
Общество 2020-04-08T18:43:39+03:00
Українські Новини
Украинцы во время карантина чаще женятся, чем разводятся

Украинцы во время карантина чаще женятся, чем разводятся

Елена Новикова
Минюст, Карантин, Браки, Разводы, Регистрация брака, карантин в Украине
Свадьба.Фото: pixabay
Свадьба.Фото: pixabay

Министерство юстиции заявляет, что во время карантина, который может закончиться в начале мая, РАГСы зарегистрировали 5,1 тыс. браков.

Об этом говорится в сообщении министерства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Со времени введения карантина заключили брак 5 138 пар влюбленных", - говорится в нем.

Указано, что также проведено 1 753 государственных регистраций расторжения брака.

Согласно сообщению, граждане имеют возможность, не посещая соответствующие отделы, подавать документы по вопросам государственной регистрации брака или расторжения брака, а также получать консультации по этим и другим вопросам по интернет-сети с использованием вебпортала "Обращение в сфере РАГС".

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта министерство юстиции заявило, что отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки, несмотря на карантин.

Также продолжается регистрация рождений и смертей

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы.

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