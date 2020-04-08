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  • Украинцы на карантине будут платить за коммуналку дистанционно: как это будет работать
08 апреля 2020, среда, 15:59 1884
Экономика 2020-04-08T16:04:05+03:00
Українські Новини
Украинцы на карантине будут платить за коммуналку дистанционно: как это будет работать

Украинцы на карантине будут платить за коммуналку дистанционно: как это будет работать

Ярина Вацяк
Банки, Карантин, Коммунальные услуги, Минсоцполитики, Платежки, Коммуналка
Платежки
Платежки

Министерство социальной политики и ряд банков разрабатывают инструменты для оплаты коммунальных платежей онлайн.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета Министров 8 апреля сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передают Українські Новини.

"Мы будем запускать экспериментальный проект. Мы разработаем видео инструкцию и мы каждому из вас донесем информацию, как вы можете оплатить коммунальные услуги. Будут несколько инструментов, как вы можете по телефону или по интернету обратиться и оплатить онлайн или через почтальона или через банковскую линию", - сказала она.

Лазебная отмечает, что акционерное общество "Укрпочта" уже дала согласие на сотрудничество в данном проекте.

Также она подчеркнула, что до получения платежки потребители будут проинформированы и им предоставят возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно.

Как сообщали Українські Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

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