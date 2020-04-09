Директор НАБУ Ситник за березень отримав 180 тис. гривень

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, який не самоізолювалося після випадку коронавірусу в НАБУ, за березень склала 224 495 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.



Посадовий оклад Ситника склав 102 097 гривень, доплата за вислугу років - 40 838 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 10 209 гривень, доплата за ранг - 647 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 20 419 гривень, витрати за три дні - 29 665 гривень, відпускні за три дні - 20 617 гривень.



Після утримання податків і зборів він отримав 180 719 гривень.

Зарплата Артема Ситника

Як повідомляли Українські Новини, у січні зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень. Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень.



Крім того, Артем Ситник отримав у грудні стільки ж, скільки і в листопаді. Після утримання податків директор НАБУ отримав 136 992 гривні.



Раніше повідомлялося, скільки отримали всі силовики в грудні.