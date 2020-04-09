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09 квітня 2020, четвер, 06:45 4 Документ
Силові структури 2020-04-09T06:45:01+03:00
Українські Новини
Директор НАБУ Ситник за березень отримав 180 тис. гривень

Директор НАБУ Ситник за березень отримав 180 тис. гривень

Валерия Драгомирова
НАБУ, Артем Ситник, Заробітна плата
Артем Ситник. Фото НАБУ
Артем Ситник. Фото НАБУ

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника, який не самоізолювалося після випадку коронавірусу в НАБУ, за березень склала 224 495 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 102 097 гривень, доплата за вислугу років - 40 838 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 10 209 гривень, доплата за ранг - 647 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 20 419 гривень, витрати за три дні - 29 665 гривень, відпускні за три дні - 20 617 гривень.

Після утримання податків і зборів він отримав 180 719 гривень.

Зарплата Артема СитникаЗарплата Артема Ситника

Як повідомляли Українські Новини, у січні зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень. Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень.

Крім того, Артем Ситник отримав у грудні стільки ж, скільки і в листопаді. Після утримання податків директор НАБУ отримав 136 992 гривні.

Раніше повідомлялося, скільки отримали всі силовики в грудні.

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