Сотрудник НАБУ заболел коронавирусом. Но Сытник и его замы не самоизолировались

Сотрудник Национального антикоррупционого бюро заболел коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

"Действительно, заболел сотрудник", - сказали в ведомстве.

На данный момент он проходит лечение в условиях самоизоляции.

Пресс-служба отмечает, что как только сотрудник НАБУ почувствовал недомогание, так сразу же самоизолировался.

Все контактные лица также находятся в самоизоляции.

Других деталей, в том числе, что это за сотрудник, НАБУ не уточняет.

В то же время, в ведомстве сообщили, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и его заместители не самоизолированы из-за подтвержденного у сотрудника НАБУ заболевания коронавирусом.

"Они работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве.

Руководство НАБУ, несмотря на карантин и случай коронавируса, работает не удаленно.

При этом, как сообщается, заболевший коронавирусом сотрудник бюро не контактировал с руководством.

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