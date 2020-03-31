Сотрудник НАБУ заболел коронавирусом. Но Сытник и его замы не самоизолировались

Сотрудник Национального антикоррупционого бюро заболел коронавирусом. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ. "Действительно, заболел сотрудник", - сказали в ведомстве. На данный момент он проходит лечение в условиях самоизоляции. Пресс-служба отмечает, что как только сотрудник НАБУ почувствовал недомогание, так сразу же самоизолировался. Все контактные лица также находятся в самоизоляции. Других деталей, в том числе, что это за сотрудник, НАБУ не уточняет. В то же время, в ведомстве сообщили, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и его заместители не самоизолированы из-за подтвержденного у сотрудника НАБУ заболевания коронавирусом. "Они работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве. Руководство НАБУ, несмотря на карантин и случай коронавируса, работает не удаленно. При этом, как сообщается, заболевший коронавирусом сотрудник бюро не контактировал с руководством. Как сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве от COVID-19 умер бывший замлавы облгосадминистрации. Тем временем, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.