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31 марта 2020, вторник, 11:47 330
Силовые структуры 2020-03-31T11:48:09+03:00
Українські Новини
Сотрудник НАБУ заболел коронавирусом. Но Сытник и его замы не самоизолировались

Сотрудник НАБУ заболел коронавирусом. Но Сытник и его замы не самоизолировались

Надежда Комендантова
Коронавирус, НАБУ, Артем Сытник, коронавирус в Украине, Коронавирус у чиновников
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Сотрудник Национального антикоррупционого бюро заболел коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.

"Действительно, заболел сотрудник", - сказали в ведомстве.

На данный момент он проходит лечение в условиях самоизоляции.

Пресс-служба отмечает, что как только сотрудник НАБУ почувствовал недомогание, так сразу же самоизолировался.

Все контактные лица также находятся в самоизоляции.

Других деталей, в том числе, что это за сотрудник, НАБУ не уточняет.

В то же время, в ведомстве сообщили, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и его заместители не самоизолированы из-за подтвержденного у сотрудника НАБУ заболевания коронавирусом.

"Они работают в обычном режиме", - сказали в ведомстве.

Руководство НАБУ, несмотря на карантин и случай коронавируса, работает не удаленно.

При этом, как сообщается, заболевший коронавирусом сотрудник бюро не контактировал с руководством.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Киеве от COVID-19 умер бывший замлавы облгосадминистрации.

Тем временем, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

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