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08 апреля 2020, среда, 13:59 2712
Кабмин 2020-04-08T14:00:12+03:00
Українські Новини
Социальные выплаты продлили на месяц после карантина: кто получит матпомощь

Социальные выплаты продлили на месяц после карантина: кто получит матпомощь

Анна Рудык
Кабмин, Социальные выплаты, Карантин, Материальная помощь, карантин в Украине
Деньги
Деньги

Кабинет Министров продлил на период карантина, который может закончиться в начале мая, и на 1 месяц после его окончания сроки выплаты социальной помощи без обращений граждан.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, на период действия карантина сроки выплаты госпомощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, помощи на детей, над которыми установлена опека, на детей по болезни и на детей, которым не установлена инвалидность, однако нуждающихся в трансплантации органов, паллиативной помощи, помощи проживающим с людьми с психическими отклонениями, адресной помощи внутренне перемещенным лицам, соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, продлеваются и госпомощь выплачивается за полный месяц без обращений граждан в соответствующие органы соцзащиты.

Также на период карантина и на месяц после его окончания продлевается срок обращений для назначения госпомощи.

Заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно высылать почтой.

Кроме этого, установлено, что на протяжении месяца после окончания карантина органы соцзащиты проводят перерасчет размера выплаченной соцпомощи на основании поданного лицом или его представителем заявления и соответствующих документов. 

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Также Киев начал раньше выплачивать материальную помощь к Пасхе.

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