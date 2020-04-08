Киев начал раньше выплачивать материальную помощь к Пасхе

Киев раньше запланированного срока начал выплачивать материальную помощь к Пасхе малообеспеченным горожанам. Об этом во время брифинга сегодня, 8 апреля, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что выплачивать материальную помощь к Пасхе малообеспеченным киевлянам начали раньше в связи с тяжелой ситуацией из-за карантина.

Он отметил, что материальную помощь получат более 289 тысяч киевлян из категории малозащищенных слоев населения.

Кроме того, мэр столицы заявил, что выплаты начнут выплачивать уже сегодня.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Также с 14 апреля 2020 года, в Украине начнется выплата дополнительной тысячи гривен. Дополнительную тысячу гривен получат те пенсионеры, чья пенсия составляет меньше пяти тысяч гривен. Эти выплаты проведут сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы.