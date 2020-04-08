Соціальні виплати продовжили на місяць після карантину: хто отримає матдопомогу

Кабінет Міністрів продовжив на період карантину, який може закінчитися на початку травня, і на 1 місяць після його закінчення, терміни виплати соціальної допомоги без звернень громадян.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, на період дії карантину строки виплати державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, на дітей по хворобі і на дітей, яким встановлено інвалідність, однак потребують трансплантації органів, паліативної допомоги, допомоги проживають з людьми з психічними відхиленнями, адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, соцдопомоги непрацюючим особам, які досягли пенсійного віку, продовжуються і держдопомога виплачується за повний місяць без звернень громадян у відповідні органи соцзахисту.

Також на період карантину і на місяць після його закінчення продовжується термін звернень для призначення державної допомоги.

Заяви та документи, необхідні для призначення соцдопомоги, можна надсилати поштою.

Крім цього, встановлено, що на протязі місяця після закінчення карантину органи соцзахисту проводять перерахунок розміру виплаченої соцдопомоги на підставі поданої особою або його представником заяви та відповідних документів.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Також Київ почав раніше виплачувати матеріальну допомогу до Великодня.