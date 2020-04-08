Гривня різко підскочила. Курс НБУ на 9 квітня

В той час, як долар і євро почали дорожчати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 8 квітня, на 15,72 коп. до 27,1011 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 квітня на 4,80 коп. до 27,2680 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,31 коп. до 26,7393 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, а також про те, чи варто зараз купувати долари.