Гривня різко підскочила. Курс НБУ на 9 квітня

В той час, як долар і євро почали дорожчати, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 9 квітня, на 4,94 коп. до 27,1505 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 8 квітня, на 15,72 коп. до 27,1011 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 7 квітня на 4,80 коп. до 27,2680 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,31 коп. до 26,7393 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH\/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп. Раніше аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, а також про те, чи варто зараз купувати долари.