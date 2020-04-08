Иран просит у МВФ $5 млрд для борьбы с COVID-19. США хотят блокировать кредит

Иран, где из-за масштабности эпидемии коронавируса выпустили более 85 тысяч заключенных, запросил у Международного валютного фонда $5 млрд для борьбы с инфекцией COVID-19. США намерены блокировать этот кредит. Об этом говорится в сообщении The Wall Street Journal, передает Громадське.

Как передает ведомство, по версии США, данные средства могут пойти на финансирование террористических движений на Ближнем Востоке.

"Правительство Ирана имеет долгую историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды, в свои карманы или своим доверенным террористам", — заявил источник WSJ в американском правительстве.

В то же время, МВФ подтвердили, что получили запрос от Ирана о выделении $5 млрд на поддержку экономики и теперь рассматривают его.

Ранее ряд бывших американских и европейских чиновников направили письмо администрации Дональда Трампа, в котором просили ослабить санкции против Ирана в связи с пандемией коронавируса. Такой запрос аргументировали тем, что из-за американских санкций Иран не имеет возможности производить необходимые для борьбы с COVID-19 лекарства.

Накануне МВФ сообщал, что об экстренной помощи в фонд обратилось 80 стран мира. На нужды мировой экономики для противодействия вирусу и экономическому кризису МВФ готов выделить $1 трлн.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины.

Позднее Украина выплатила МВФ $410 млн.

Тем временем, инвестбанкиры заявили, что помощи одного МВФ будет недостаточно для восстановления экономики.